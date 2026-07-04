Antalya'da Bıçaklı Kavga: Şüpheli Tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Oba Mahallesi'nde B.A. (24) ile arkadaşı İ.M. (20) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.M, yanında taşıdığı bıçakla B.A'yı yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.M. tutuklandı.