Antalya'da Bıçaklı Komşu Kavgası: Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Antalya'da Bıçaklı Komşu Kavgası: Gözaltına Alındı

Antalya\'da Bıçaklı Komşu Kavgası: Gözaltına Alındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Ali Ç. adlı bir kişi, pencereden komşusuna küfrettikten sonra elindeki bıçağı salladı. Komşusunun ihbarı üzerine polis ekipleri, Ali'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

30.01.2025 10:38  Güncelleme: 10:43
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ANTALYA'da annesiyle yaşayan Ali Ç., sokakta gördüğü komşusu Mahmut C.'ye pencereden küfür edip elindeki bıçağı sağa sola salladı. Evin kapısı koçbaşı ile kırılarak gözaltına alınan Ali Ç., polis merkezine götürüldü.

etmeye başladı. Komşusunun kendisini uyarması üzerine öfkelenen Ali Ç., bu sefer de komşusuna bıçak çekti. Neye uğradığına şaşıran komşu Mahmut C., korkup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, komşusuna önce hakaret edip daha sonra bıçak çeken şahsı etkisiz hale getirdi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi 3828 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında oturan Ali Ç., sokak üzerinde gördüğü, aynı apartmanın 1'inci katında oturan Mahmut C.'ye küfür etmeye başladı. Mahmut C., kendisine küfür etmemesi gerektiğini söyleyince öfkelenen Ali Ç., pencereden sarkıp elindeki bıçağı gösterdi. Bıçağı sağa sola sallayan Ali Ç., Mahmut C.'ye bir süre küfür etmeye devam etti. Bunun üzerine Mahmut C., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER GELİNCE KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ

Ekipleri fark eden Ali Ç., penceren ayrılarak evinin kapısını kilitledi. Polis ekipleri kapıyı açması gerektiğini söyledi ancak Ali Ç. açmadı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, Ali Ç.'nin evinin kapısını koçbaşı ile kırdı. Polis ekipleri tarafından kelepçelenen Ali Ç., ifadesi alınmak üzere Sakarya Polis Merkezi'ne götürüldü. Mahmut C. ise Ali Ç.'den şikayetçi oldu.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Bıçaklı Komşu Kavgası: Gözaltına Alındı - Son Dakika

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