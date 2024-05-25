Antalya'da bir kişi dükkanında ölü bulundu - Son Dakika
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Antalya'da bir kişi dükkanında ölü bulundu

Antalya\'da bir kişi dükkanında ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Gençlik Mahallesi'nde bulunan bir kuaför dükkanında Metin Gülçopur adlı kişi hareketsiz bir şekilde bulundu. Yakınları durumu bildirdikten sonra olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Gülçopur'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, polis incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

25.05.2024 15:17
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bir kişi dükkanında ölü bulundu.

Gençlik Mahallesi 1312 Sokak'ta kuaför dükkanı işleten Metin Gülçopur'a (53) ulaşamayan yakınları iş yerine gitti.

Dükkanda Gülçopur'un hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi Gülçopur'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polisin incelemesinin ardından cenaze, otopsi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Antalya Adli Tıp Kurumu, Muratpaşa, Gençlik, Antalya, Kuaför, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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