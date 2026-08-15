Antalya Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı'nı sucul otlardan temizliyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı'nı sucul otlardan temizliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı\'nı sucul otlardan temizliyor
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı'nda doğal yaşamı korumak ve su kalitesini artırmak amacıyla 'Caretta' ve 'Mavi Yengeç' adlı sucul ot kesme makineleriyle temizlik yapıyor. Su yüzeyindeki bitkiler düzenli toplanarak su akışının sağlıklı sürmesi ve ekosistemin korunması hedefleniyor.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı'nda doğal yaşamı korumak ve su kalitesini artırmak amacıyla temizlik çalışmalarını sürdürüyor. "Caretta" ve "Mavi Yengeç" isimli sucul ot kesme makineleri ile yapılan çalışmalarda, su yüzeyindeki bitkiler düzenli olarak temizleniyor. Böylece su akışının sağlıklı şekilde devam etmesi ve Boğaçayı'nın doğal yapısının korunması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğaçayı'nda su yüzeyinde yoğunlaşan sucul bitkilerin temizlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren "Caretta" ve "Mavi Yengeç" isimli sucul ot kesme makineleri, düzenli olarak Boğaçayı'nın farklı noktalarında temizlik gerçekleştiriyor.

SU AKIŞININ SAĞLIKLI OLMASI HEDEFLENİYOR

Boğaçayı'nda yaz aylarında su seviyesinin azalmasıyla birlikte yoğunlaşan sucul bitkiler, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından düzenli olarak temizleniyor. Su seviyesindeki düşüşle birlikte yayılımı artan bitkiler, suyun doğal akışını ve yüzeydeki hareketliliği olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla su yüzeyindeki bitki yoğunluğunun azaltılması ve su akışının daha sağlıklı şekilde devam etmesi sağlanıyor. Çalışmalar titizlikle yürütülürken, Boğaçayı'nın doğal yapısının ve sucul ekosistemin korunmasına da büyük önem veriliyor. Çalışmalar yalnızca sucul bitkilerin temizlenmesiyle sınırlı kalmıyor. Ekipler, Boğaçayı'nın genel durumunu düzenli olarak kontrol ederek ihtiyaç duyulan noktalarda gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyor.

BOĞAÇAYI'NDA DÜZENLİ SUCUL OT TEMİZLİĞİ

Deniz ve Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü Sucul Ot Kesme Makinesi Operatörü Tarık Maydos, Boğaçayı'ndaki çalışmaların sabahın erken saatlerinde gerçekleştirildiğini belirterek, vatandaşların rahatsız olmamasına özen gösterdiklerini söyledi. Maydos, "Boğaçayı'nda su yüzeyinde oluşan sucul otları temizliyoruz. Aynı zamanda doğal yaşamı olumsuz etkileyebilecek atık maddeleri de sudan topluyoruz. Sucul otların denize ulaşmasını önlemek amacıyla Boğaçayı'nın denize açılan bölümüne üç adet bariyer yerleştirdik. Otlar belirli bir yoğunluğa ulaştığında toplanarak alandan çıkarılıyor. Kepçeler yardımıyla kamyonlara yüklediğimiz otlardan, yoğunluğa bağlı olarak bir veya iki kamyon çıkarıyoruz" diye konuştu.

DOĞAL YAŞAM GÖZETİLİYOR

Çalışmalar sırasında doğal yaşam alanlarının korunmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Maydos, "Boğaçayı, göçmen kuşların uğradığı önemli bir bölge. Bu nedenle kuşların bulunduğu alanlarda temizlik çalışması yapmıyoruz. Aynı şekilde balıkların üreyip çoğaldığı bölgeleri de koruyoruz. Çalışmalarımızı doğal yaşamı gözeterek ve ekosisteme zarar vermeden sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı'nı sucul otlardan temizliyor - Son Dakika

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