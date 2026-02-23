Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir: "'kadın Dostu Kent' Anlayışını Bir Proje Değil, Bir Yönetim Modeli Olarak Benimsiyoruz" - Son Dakika
23.02.2026 15:41  Güncelleme: 17:08
Antalya Büyükşehir Belediyesi, ILO C190 sayılı sözleşme kapsamında 'Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Eğitimi' düzenledi. Başkan Vekili Büşra Özdemir, kadın dostu kent anlayışının bir yönetim modeli olarak benimsendiğini ifade etti.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ILO C190 sayılı sözleşme kapsamında "Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Eğitimi" düzenlendi. Eğitimde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Biz, 'kadın dostu kent' anlayışını bir proje değil, bir yönetim modeli olarak benimsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışma yaşamında şiddet ve tacizi ele alan ilk ve tek uluslararası sözleşme olma özelliği taşıyan ILO C190 kapsamında çalışmalar yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle "Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi" konulu farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşen eğitim toplantısına Başkan Vekili Büşra Özdemir, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, TKDF Hukuk Danışmanı Av. Umut Çiftçi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden Doç. Dr. Seher Demirkaya, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Güler, ilçe belediye temsilleri ile belediye personeli katıldı.

"Amacımız güvenli ve saygılı çalışma ortamlarını güçlendirmek ve bu konuda yerel yönetimlere örnek olmak"

Açılışta konuşan Özdemir, eğitimin sadece bilgilendirme değil, kurumsal dönüşümün de önemli bir adımı olduğuna vurgu yaparak, "ILO 190 sayılı sözleşme çalışma yaşamında güvenli, eşit ve insan onuruna yakışır bir ortamın sağlanmasını temel bir hak olarak tanımlar. Bizler, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kadın dostu kent vizyonunu yalnızca sosyal projelerle değil kurumsal uygulamalarımızla da hayata geçiriyoruz. Kadınların güçlenmesini, şiddetin önlenmesini ve eşitlik ilkesinin tüm alanlara yerleşmesini öncelikli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu eğitim sadece bir bilgilendirme değil, aynı zamanda kurumsal dönüşümün önemli bir adımıdır. Amacımız güvenli ve saygılı çalışma ortamlarını güçlendirmek ve bu konuda yerel yönetimlere örnek olmaktır" ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu önemli belgeyi imzalayan ilk yerel belediye olduğunu hatırlatan Özdemir, "Kadınların; güvenle yaşayabildiği, ekonomik hayata katılabildiği, karar mekanizmalarında yer alabildiği, şiddetten uzak bir yaşam sürdürebildiği bir kent için çalışıyoruz. Amacımız güvenli ve saygılı çalışma ortamlarını güçlendirmek ve bu konuda yerel yönetimlere örnek olmaktır. Bu vesileyle katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyor, eğitimin verimli geçmesini diliyorum. Bu vesileyle bu dönüşümü başlatan Türkiye'de bunu ilk imzacısı olan Muhittin Böcek Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Bu politika belgesini dünyada ilk imzalayan yerel belediye Antalya Büyükşehir Belediyesi oldu"

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de konuşmasına, tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e selamlarına ileterek başladı. Güllü, "2023 yılında Muhittin Böcek, yerel yönetim olarak C190'ın imzalanmasına öncülük yaparak, Antalya bir ilki başardı ve Türkiye henüz bu sözleşmeyi imzalamadan bir politika belgesi yayınladı. Bu politika belgesini dünyada ilk imzalayan yerel belediye Antalya Büyükşehir Belediyesi oldu. İstanbul Sözleşmesi'nden daha çok güvendiğim bir belge. Çünkü C190 sözleşmesinin sürdürülebilir istihdamı daha çok destekleyecek ve güçlendirecektir" dedi.

Eğitim toplantısında TKDF Hukuk Danışmanı Av. Umut Çiftçi, "Çalışma yaşamında şiddet ve tacize mücadelede temel kavramlar", Doç. Dr. Seher Demirkaya ile Doç. Dr. Ceyhun Güler ise "Çalışma yaşamında temel haklar, İş yerinde şiddet ve tacizle mücadelenin ruhu" konulu sunumlarını yaptı.

Kaynak: ANKA

