Muratpaşa'da Sanat ve Çevre Buluşması - Son Dakika
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Muratpaşa'da Sanat ve Çevre Buluşması

05.06.2026 12:23  Güncelleme: 13:05
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Muratpaşa Belediyesi, Antalya Valiliği koordinasyonunda düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinliklerinde sanat ve çevre bilincini bir araya getiren sergi, atölye ve performanslarla yer aldı.

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, Antalya Valiliği koordinasyonunda yürütülen "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi" kapsamında düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinliklerine, sanat ve çevre bilincini buluşturan programlarla katıldı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) "En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri" ödülünü üst üste 11 kez alan Muratpaşa Belediyesi, Konyaaltı Beach Park'ta kurulan standında ziyaretçileri ağırladı. Etkinlik kapsamında Bağımsız Sanat Hareketi sanatçılarının "+0,5 Akdeniz'in Geleceği" çalıştaylarında ürettiği eserlerden oluşan "Transformasyon" sergisi sanatseverlerle buluştu. Plastik atıklardan yaptığı heykellerle tanınan sanatçı Güzel Amirova ise "Dönüşümün Güzelliği" sergisi ve canlı performansıyla çevre kirliliğine dikkat çekti. Sanatçılar ayrıca taş, kum, yaprak ve ağaç dalları gibi doğal malzemelerle gerçekleştirdikleri "Land Art-Arazi Sanatı" ile doğanın döngüsünü sanat aracılığıyla görünür kıldı.

ÇOCUKLAR VE YETİŞKİNLER ATÖLYELERDE BULUŞTU

ANTÇEV iş birliğiyle düzenlenen "Tıpkısının Aynısı" portre atölyesinde çocuklar, atık kağıt ve kartonlar üzerine resimler çizdi. Bağımsız Sanat Hareketi sanatçıları tarafından gerçekleştirilen "Keçeli İşler" atölyesinde ise katılımcılar doğal keçe malzemeleriyle magnet ve kitap ayraçları tasarladı. Program kapsamında ayrıca Berna Tutkun eğitmenliğinde Hang Drum Atölyesi düzenlendi.

"TEMİZ BİR ÇEVREYE İHTİYACIMIZ VAR"

Muratpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ceren Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada atıkları ve çevreyi sanatla buluşturduklarını söyledi. Muratpaşa Belediyesi olarak Dünya Çevre Günü etkinliklerinde çeşitli atölye ve sergilerle yer aldıklarını belirten Şahin, "Başkanımız Ümit Uysal'ın sıkça dile getirdiği gibi bu, egolarımızdan arınarak eko insana dönüşme hareketidir. 5 Haziran Dünya Çevre Günümüz kutlu olsun. Sadece bugün değil, her gün temiz bir çevreye ihtiyacımız olduğunu unutmadan yaşamak dileğiyle" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa'da Sanat ve Çevre Buluşması - Son Dakika

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