Antalya'da çiftçiler su sorunuyla isyan etti - Son Dakika
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Antalya'da çiftçiler su sorunuyla isyan etti

Antalya\'da çiftçiler su sorunuyla isyan etti

Antalya'nın Kundu Mahallesi'nde çiftçiler, Karacaören Barajı üzerine yapılan HES nedeniyle arazilerini sulayamamaktan dolayı isyan etti. CHP'li Erhan Adem, çiftçilerin suya erişimini sağlayacak adımların atılması gerektiğini belirterek, tarım sektörünün tehlikede olduğunu vurguladı.

14.07.2024 11:13  Güncelleme: 11:14
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(ANKARA) - Antalya'nın Kundu Mahallesi'nde su sorunu yaşayan çiftçileri dinleyen CHP'li Erhan Adem, "Çiftçilerimizin suya erişimini sağlayacak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği garanti altına alacak adımlar hızla atılmalıdır. Aksi takdirde çiftçilerimiz ve tarım sektörü telafisi mümkün olmayan bir süreçle karşı karşıya kalacaktır. Çiftçilerimizin emeği ve alın teri bizim için çok değerli. Onların bu haklı isyanını görmezden gelmek, ülkemizin geleceğini tehlikeye atmaktır." dedi.

Antalya'nın Kundu Mahallesi'nde çiftçiler, Karacaören Barajı üzerine yapılan HES (Hidroelektrik Santral) nedeniyle arazilerini sulayamamaktan dolayı isyan etti. Su kaynaklarının azalması ve yetersiz sulama nedeniyle tarımsal üretim ciddi şekilde etkilenirken, çiftçiler seslerini duyurmak için bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP PM Üyesi Yalçın Görgöz, CHP Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar ve Aykut Kaya, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, ilçe başkanı ve Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ile birlikte çiftçilerin sorunlarını dinlemek üzere bölgeye gelen heyet, yaşanan su sıkıntısının boyutlarını yerinde inceledi. Erhan Adem, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Onların bu haklı isyanını görmezden gelmek, ülkemizin geleceğini tehlikeye atmaktır"

"Çiftçilerimiz mağdur durumda. Karacaören Barajı üzerine yapılan HES, bölgedeki su kaynaklarını ciddi şekilde azaltmış ve çiftçilerimizin sulama yapamamasına neden olmuştur. Bu durum sadece çiftçilerimizi değil, tüm bölgeyi olumsuz etkilemektedir. İktidarın yanlış kararları yüzünden çiftçilerimiz zor durumda kalmış, tarım sektörü büyük zarar görmektedir. Bu kabul edilemez bir durumdur! iktidarın plansız ve öngörüsüz politikaları, tarım sektörünü derin bir krize sürüklemektedir. Su kaynaklarının ve sulama altyapısının doğru ve verimli kullanılması için ivedilikle önlem alınması gerekiyor. Çiftçilerimizin suya erişimini sağlayacak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği garanti altına alacak adımlar hızla atılmalıdır. Aksi takdirde çiftçilerimiz ve tarım sektörü telafisi mümkün olmayan bir süreçle karşı karşıya kalacaktır. Çiftçilerimizin emeği ve alın teri bizim için çok değerli. Onların bu haklı isyanını görmezden gelmek, ülkemizin geleceğini tehlikeye atmaktır.

"Çiftçilerimizin bu haklı mücadelesinde yanlarında olmaya devam edeceğiz"

CHP olarak iktidara geldiğimizde, su kaynaklarının doğru yönetimi ve çiftçilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm düzenlemeleri yapacağız. HES projelerinin çevresel ve toplumsal etkilerini dikkate alarak, sürdürülebilir tarım politikalarını hayata geçireceğiz. Çiftçilerimizin suya erişimini sağlayacak altyapı yatırımlarını hızla gerçekleştireceğiz. Kundu Mahallesi çiftçilerinin yaşadığı su sorunu ülkemizde bir çok noktada yaşanıyor. HES kaynaklı yaşanan sulama sorununun bir an önce çözülmesi ve gelecekte benzer sıkıntılar yaşamamak adına kalıcı düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Milletvekillerimiz çiftçilerinin sorunun çözülmesi için konuyu meclis gündemine getirecekler. Yerel yönetimler olarak çiftçilere daha fazla destek vermeye devam edecek ve su sorununu çözmek için ellerinden geleni yapacaklar. Çiftçilerimizin bu haklı mücadelesinde yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Erhan Adem, Karacaören, Antalya, HES, Tarım, Çevre, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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