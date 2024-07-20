Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Sarısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, 3 hektar ormanlık alanın zarar görmesine neden oldu. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

20.07.2024 19:11
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

Sarısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 3 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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