Antalya'da Çocuklar Suyla Serinledi

Antalya'da Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, arazözle su püskürterek sıcaktan bunalan çocukları serinletti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, park ve bahçelerde çalışma yürüten Manavgat Belediyesi ekipleri, çocuklara sürpriz yaptı.

Belediye ekipleri, görevli personelin kullandığı arazözle çocuklara su püskürterek eğlenceli anlar yaşattı.

Trafiğe kapalı alanda çekilen görüntülerde, püskürtülen suyla oynayan çocukların neşesi ve mutluluğu kameralarla kaydedildi.