Antalya\'da Çocukların Geleceği İçin Yenilikçi Çözümler

20.04.2026 20:24
Design for Change etkinliği, çocukların toplumsal sorunlara çözüm sunduğu projeleri sergiledi.

Antalya'da çocuklara "yapabilirim" zihniyetini kazandırmayı hedefleyen çocuk hareketi Design for Change (DFC) kapsamında düzenlenen National Challenge 2026 gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden katılımcıların bir araya geldiği organizasyon, çocukların dünyayı daha iyi bir geleceğe taşımak için geliştirdiği umut verici çözümlere ev sahipliği yaptı.

Program kapsamında, ilkokulda "Değişimin Elçileri", ortaokulda "Değişimin Kıvılcımları" ve lisede "Değişimin Yıldızları" kategorilerinde birinci olan takımlar ödüllendirildi.

Yarışmada "Su Dedektifleri", "Plastiği Kodla Geleceği Yazdır" ve "Hortor" takımları birinci oldu. Ayrıca jüri özel ödülleri de sahiplerini buldu.

Etkinliğe 6 şehirdeki 12 okuldan 151 çocuk ve 24 öğretmen katıldı. 32 takım halinde yarışmaya katılan çocuklar, çözüm videoları ve sunumlar gerçekleştirdi. Projeler, atık yönetimi, tekstil tüketimi, trafikte gürültü kirliliği, sağlıklı beslenme, engelli bireylerin erişimi ve okulda zorbalık gibi toplumsal ve çevresel meselelere çözüm önerileri getirdi.

Yarışmaya katılan takımlar arasından 30 öğrenci, kasımda Yunanistan'da gerçekleştirilecek Be The Change26'da Türkiye'yi temsil etme fırsatı bulacak.

"Dijital Dünyayı Keşfederken Güvende Kalmak" ve "Yapay Zeka Okuryazarlığı" konularının ele alındığı organizasyonda, "Kariyer Yolculuğunda Denge ve Disiplin Sanatı" ve "Küresel Çocuk Yetiştirmek" panelleri de düzenlendi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
