Antalya'da COP31'de Mavi Alan'da etkinlik olmayınca ilgi Yeşil Alan'a yöneldi

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında bugün Yeşil Alan'daki etkinliklere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı zirve kapsamında, üst düzey temsilci toplantılarının, müzakerelerin, ikili diplomatik görüşmelerin ve resmi etkinliklerin yürütüldüğü Mavi Alan'da bugün etkinlik olmaması üzerine ilgi Yeşil Alan'a yöneldi.

Halka da açık olan Yeşil Alan'ın girişinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Güvenlik kontrollerinin ardından giriş yapan vatandaşlar tematik alanlar, pavillyonlar, uygulama ve deneyim alanları, gösteri ve etkinliklerin yapıldığı alanları gezdi.

Havanın da güneşli olmasını fırsat bilen katılımcılar ve ziyaretçiler, yeşil alanda uzun süre vakit geçirdi.

Ziyaretçiler, COP31 kapsamında oluşturulan stantları gezerek çevresel uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Alanı ailesiyle ziyaret eden İrfan Metin, COP31 heyecanını yaşamaya geldiklerini söyledi.

Organizasyonun çok büyük olduğunu ifade eden Metin, "Dünyanın içinde bulunduğu iklim krizi, sıfır atık ve doğaya verilen zararların sonucunda tüm uluslararası platformların toplandığı COP31'i çok değerli buluyorum. İnşallah daha temiz bir dünya bizi bekler. Antalya'da memleketimizde yapılan bu etkinliğe bu nedenle katılmak istedik." dedi.

Ziyaretçilerden Hira Türkkan ise COP31'de bulunmaktan dolayı heyecanlı olduğunu belirtti. Türkkan, doğayla iç içe bir yaşam sürdüğünü ve iklime ve doğaya duyarlı olduğunu kaydetti.

Ceren Korkmaz da COP31 alanını çok beğendiğini, doğa adına ince detaylar düşünüldüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.