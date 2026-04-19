Antalya'da COP31 Toplantısı Yapıldı

19.04.2026 17:18
İklim şampiyonları, COP31 için bilgi paylaşımında bulundu. Gençler sürecin parçası olacak.

Antalya'da düzenlenen "COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı"nda, daha önce Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP) ev sahipliği yapan ülkelerin yüksek düzeyli iklim şampiyonları tecrübelerini paylaştı, COP31'e ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelde düzenlenen "COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı"nda, Türkiye'nin iklim değişikliğine yönelik aktörleri harekete geçirme, hedefleri uygulama ve eylem gündemine öncelik verme çabasının son derece etkili olduğunu söyledi.

Üst düzey öncülerin rolünün sadece ulusal düzeyde değil küresel iklim eylem gündeminin mimarı ve küresel öncüsü olarak da sürecin merkezinde yer aldığını belirten Ahonsi, bu öncülerin bölgeler, sektörler ve paydaş gruplar arasında aktörleri birbirine bağladığını dile getirdi.

Bu küresel bir araya getirme gücünün toplumsal ilerlemeyi hızlandırmak ve çözümlerin dünya çapında paylaşılmasını, yaygınlaştırılmasını ve tekrarlanmasını sağlamak için hayati önem taşıdığını ifade eden Ahonsi, şöyle devam etti:

"Bu istişareler, gençler, kadınlar, özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum gibi çeşitli paydaşları bir araya getirerek çözümleri birlikte oluşturmak ve sürece somut katkılar sağlamak için eşsiz bir alan sunmaktadır. Üst düzey şampiyonlar rolüyle sergilenen liderlik, daha kapsayıcı ve eyleme yönelik bir geleceğin şekillenmesine yönelik bugünkü katkıları daha da güçlendiriyor. Sonuç olarak, önümüzdeki zorlukları aşmamız gerekiyor. "

Ahonsi, BM ekibinin kendi stratejik çerçevesine uygun Türkiye hükümeti ve özellikle de dünya çapındaki iklim elçileriyle işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirterek, diğer paydaşlar ve yüksek düzeyli şampiyonlarla çalıştıkları sürece COP31'e çok daha iyi hazırlanılabileceğini dile getirdi.

İklim krizinin boyutunun göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ahonsi, "COP31 geleceğin COP'udur. Hepinizle Antalya'da kasım ayında bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bu toplantı fırsatlarla dolu ve bu fırsatları kullanmalıyız. Birlikte çalışalım ve COP31'in dönüm noktası olmasını sağlayalım." diye konuştu.

"Gençler karar verme mekanizmalarının parçası olmalı"

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi de geleceğin COP'unda gençlerin ve çocukların da odak noktası olmasını istediklerini söyledi.

Gençlerin karar verme mekanizmalarının parçası olması gerektiğini belirten Marchi, geleceğin gençleri ve çocuklarını bu tartışmanın odak noktası haline getirmek amacıyla Sıfır Atık Vakfı ile koordineli şekilde çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Gelecekte liderlik yapacak kişilerin gençler olduğunu vurgulayan Marchi, şunları kaydetti:

"Onların geleceğine yönelik planların ne olacağına karar verme sürecinin bir parçası olarak bizler de rol oynayacağız. Bu nedenle, UNICEF olarak COP31 organizasyonuyla ortaklık kurmak üzere görevlendirilmek büyük bir onur. Biz de iklim değişikliğinin yükünü orantısız şekilde en fazla taşıyan, aynı zamanda iklim değişikliğinin sonuçlarını yetişkinlerden çok daha uzun süre yaşayacak olan çocuklara odaklanan bir işbirliği kurmak için çalışıyoruz."

COP22 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Hakima El Haite, COP24 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Tomasz Chruszczow, COP25 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Gonzalo Munoz, COP26 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Nigel Topping ve COP29 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Nigar Arpadarai da toplantı kapsamında düzenlenen oturumlarda COP'a yönelik deneyimlerini aktararak COP31, sıfır atık ve iklim değişikliğine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

