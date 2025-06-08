Antalya\'da Denizde Fenalaşan Genç Kurtarıldı

Antalya'da denizde yüzerken fenalaşan kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Konyaaltı sahilinde sabah saatlerinde kardeşiyle yüzen Ömer Meriç Özarbey (19), bir anda fenalaşarak su yutmaya başladı.

Çevrede bulunan Ramazan Kılınç, Özarbey'e yardım edip durumu sahildeki arkadaşlarına iletti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deniz polisi tarafından bota alınarak Kaleiçi Deniz Polis Şubesi'ne getirilen Özarbey'e sağlık ekibi tarafından müdahale edildi.

Burada kendine gelen Özarbey, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Özarbey'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.