Antalya'da Denizde Fenalaşan Genç Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Denizde Fenalaşan Genç Kurtarıldı

Antalya\'da Denizde Fenalaşan Genç Kurtarıldı
08.06.2025 11:15
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Konyaaltı'nda denizde fenalaşan 19 yaşındaki Ömer Meriç Özarbey, polis tarafından kurtarıldı.

Antalya'da denizde yüzerken fenalaşan kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Konyaaltı sahilinde sabah saatlerinde kardeşiyle yüzen Ömer Meriç Özarbey (19), bir anda fenalaşarak su yutmaya başladı.

Çevrede bulunan Ramazan Kılınç, Özarbey'e yardım edip durumu sahildeki arkadaşlarına iletti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deniz polisi tarafından bota alınarak Kaleiçi Deniz Polis Şubesi'ne getirilen Özarbey'e sağlık ekibi tarafından müdahale edildi.

Burada kendine gelen Özarbey, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Özarbey'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da Denizde Fenalaşan Genç Kurtarıldı - Son Dakika
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