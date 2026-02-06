Antalya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenleri Andı

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında afette hayatını kaybedenleri, defnedildikleri Kurşunlu Kent Mezarlığı'nda andı.
6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden ve Antalya'da defnedilen vatandaşlar için düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okutuldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezarlık alanında temizlik çalışması gerçekleştirirken, mezarları suladı ve yeni çiçekler dikti.
