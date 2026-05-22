Antalya'da Dijital Dönüşüm Konferansı

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) öncülüğünde, Akdeniz İçin Birlik (UfM), Avrupa Komisyonu ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) iş birliğiyle düzenlenen 5. UfM Dijital Dönüşüm Konferansı, Antalya'da gerçekleştirildi.

Akdeniz coğrafyasında dijital dönüşüm, inovasyon, girişimcilik ve bölgesel entegrasyon alanlarında iş birliklerinin geliştirilmesini amaçlayan konferansta, Akdeniz ve Avrupa'dan 15 ülkeden 40 katılımcı bir araya geldi.

Konferansın açılış programına KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, KUTSO Meclis Başkanı Menderes Oktay, UfM Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Meltem Büyükkarakaş, Dışişleri Bakanlığı Teknoloji ve Bilim Politikaları Genel Müdürü Büyükelçi Hami Aksoy, ATSO Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Fahri Özen, KUTSO'nun son yıllarda UfM tarafından farklı ülkelerde düzenlenen programlarda Batı Antalya'yı temsil ettiğini belirtti.

Antalya'da uluslararası ölçekli bir organizasyon düzenleme hedefi doğrultusunda UfM ile yürütülen temaslar sonucunda, dijital dönüşüm konferansının 2026 Mayıs ayında Antalya'da gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata varıldığını ifade eden Özen, katıldıkları organizasyonlarda Batı Antalya'nın gençlik, girişimcilik, dijitalleşme ve uluslararası iş birlikleri alanındaki potansiyelini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Barcelona'daki UfM Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen temaslarda Antalya'da ortak bir organizasyon düzenlenmesi konusunda fikir birliğine vardıklarını aktaran Özen, özellikle 2025 yılı aralık ayında yapılan toplantılarda konferansın Antalya'da ortaklaşa düzenlenmesine karar verildiğini kaydetti.

Özen, dış ilişkiler biriminin yoğun çalışmaları ve kurumlar arası iş birliği sayesinde organizasyonun Antalya'da gerçekleştirildiğini belirterek, Batı Antalya'da gençlere, girişimcilere ve iş dünyasına yönelik teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni merkezler oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bu kapsamda hayata geçirilmesi planlanan "KUTSO HUB İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi" projesiyle Batı Antalya'nın dijital dönüşüm ve girişimcilik ekosisteminde daha güçlü bir konuma ulaşmasının amaçlandığını ifade eden Özen, konferansın düzenlenmesine katkı sağlayan Meltem Büyükkarakaş ile UfM Dijital Dönüşüm ve Bölgesel Entegrasyon Birimi Başkanı Mohammed Elrazzaz'a teşekkür etti.

Konferans sonunda, Fahri Özen ve Menderes Oktay tarafından Batı Antalya'nın simgelerinden Limyra beji taşından hazırlanan özel plaketler protokol üyelerine takdim edildi.

Programın ikinci gününde ise katılımcılar, Antalya Teknokent'e teknik ziyarette bulundu. Ziyarette Antalya Teknokent İdari ve Mali İşler Direktörü Atakan Kalkan ile Proje Birim Direktörü Merve Bilgen Çıkdın tarafından Teknokent bünyesinde yürütülen Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik faaliyetlerine ilişkin sunum gerçekleştirildi.