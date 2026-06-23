Antalya'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Antalya\'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi
23.06.2026 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa'daki mağdurları hedef alan dolandırıcılık şebekesine düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin soruşturmasında, Avrupa ülkelerindeki yabancı uyruklu kişileri hedef alan dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 13 şüphelinin 5'i tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin Avrupa ülkelerinde yaşayan yabancı uyruklu kişilere dijital mektup, WhatsApp görüşmeleri ve benzeri yöntemlerle ulaştıkları belirlendi. Şüphelilerin, 'Hediye kazandınız', 'Üyelik borcunuz bulunmaktadır' ve 'Şans oyunları oynar mısınız?' gibi ifadelerle mağdurları baskı altına alarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları, suçtan elde ettikleri gelirleri ise izlerini kaybettirmek amacıyla çeşitli yöntemlerle değiştirip dönüştürerek akladıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında mağduriyet tutarının yaklaşık 4 milyon 500 bin avro olduğu belirlenirken, şüpheliler adına kayıtlı yaklaşık 51 milyon 500 bin lira değerindeki 7 taşınmaz ve 12 taşınır mal varlığına el konuldu.

ZİYNET EŞYALARINA EL KONULDU

MASAK ve Interpol ile yapılan çalışmaların ardından, çağrı merkezi olarak kullanıldığı belirlenen bir iş yerinin de aralarında olduğu 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, yaklaşık 1272 mermi, 40 konuta ait tapu belgesi, çok sayıda dijital materyal ve ziynet eşyası, 34 cep telefonu, 17 dizüstü bilgisayar, 3 masaüstü bilgisayar, tablet, 18 USB bellek, 16 hard disk, POS cihazı, 10 kol saati, 72 sim kart, soğuk cüzdan, 2 telsiz ile 38 bin 844 dolar, 6 bin 10 avro ve 240 bin lira ele geçirildi. Ayrıca değeri 2 milyon 564 bin 160 lira olarak belirlenen ziynet eşyalarına da el konuldu.

Yakalanan 13 şüpheliden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 1'i savcılık tarafından serbest bırakılırken, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, 5 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da 17 yıl önce kaybolan 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla 1 kişi tutuklandı Diyarbakır'da 17 yıl önce kaybolan 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü
İşyerinin tuvaletinde ölü bulundu İşyerinin tuvaletinde ölü bulundu
’İntihar etti’ denilen Türkan’ın ölümündeki gizem 3 yıl sonra çözüldü 'İntihar etti' denilen Türkan'ın ölümündeki gizem 3 yıl sonra çözüldü
Yalnız yaşayan adam evinin önünde ölü bulundu Yalnız yaşayan adam evinin önünde ölü bulundu
Bıçakla husumetlilerin dükkanını bastı ama... Sonucu ömrünce unutmaz Bıçakla husumetlilerin dükkanını bastı ama... Sonucu ömrünce unutmaz

18:30
Sergen Yalçın, ’’Ne olur beni çıkar’’ diye ağlayarak yalvaran oyuncusunun adını verdi
Sergen Yalçın, ''Ne olur beni çıkar'' diye ağlayarak yalvaran oyuncusunun adını verdi
17:59
Putin’den “Barış görüşmelerine hazırız“ mesajı İstanbul vurgusu yaptı
Putin'den "Barış görüşmelerine hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
17:52
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı’dan üzen haber
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber
17:29
Fethiye’deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim
Fethiye'deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim
17:04
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
16:34
CHP’de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 18:55:16. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.