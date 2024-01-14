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Antalya'da düzenlenen Domates İhtisas Fuarı sona erdi - Son Dakika
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Antalya'da düzenlenen Domates İhtisas Fuarı sona erdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Domates İhtisas Fuarı, üç gün süren etkinliklerin ardından sona erdi. Fuarda yerli ve yabancı 55 firma katılım sağladı. Fuar süresince yemek yarışmaları ve çiftçi buluşma etkinlikleri düzenlendi. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, fuarı 32 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, gelecek yıl fuarı uluslararası hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Antalya\'da düzenlenen Domates İhtisas Fuarı sona erdi
14.01.2024 - 15:45,
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen "Domates İhtisas Fuarı" sona erdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca Kaymakamlığı ve Kumluca Belediyesi, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Sanayi sitesi yönetiminin destekleriyle, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Toptancı Hali içerisinde düzenlenen ve üç gün süren Domates İhtisas Fuarı'na yerli ve yabancı yaklaşık 55 firma katıldı.

Fuar süresince, "domates ve tarım okullarının önemi" temalı yemek yarışmaları ve firmalar tarafından özel çiftçi buluşma etkinleri yapıldı.

Fuarın son gününde Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ve diğer protokol üyeleri, fuarda yer alan stantları gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, fuarı yaklaşık 32 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade ederek, "Gelecek yıl bu fuarımızı uluslararası hale getirmeyi hedef belirledik." dedi.

Stant ziyaretlerinin ardından fuara katılım sağlayan firmalara plaket verildi.

Kaynak: AA
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Mustafa Köleoğlu, Kumluca, Antalya, Tarım, Etkinlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da düzenlenen Domates İhtisas Fuarı sona erdi - Son Dakika
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