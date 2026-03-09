Antalya'da Düzensiz Göçmen Botu Battı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Düzensiz Göçmen Botu Battı

09.03.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya açıklarında batan botta 14 göçmenin cesedi bulundu, 6 organizatör gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Antalya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 14 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığı, 6 organizatörün gözaltına alındığını bildirdi.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saat 02.24'te Finike ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu, yüksek süratli bir lastik botun tespit edilmesi üzerine olay mahalline 2 bot sevk edildiği belirtildi.

Fiber karinalı lastik botun yakalanması amacıyla görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından yapılan görsel ve sesli uyarı/ikazlara rağmen yüksek süratle kaçmaya devam eden düzensiz göçmen botunun saat 05.09'da rotasını aniden Sahil Güvenlik Botunun (TCSG-9) üzerine kırdığı vurgulandı.

Çarpma sonucu yüksek süratli fiber karinalı lastik botta bulunan düzensiz göçmenlerin bir kısmının denize düşmesi üzerine olay mahalline Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-510), Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-104) ve 3 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-914, KB-33, KB-34) daha sevk edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde deniz yüzeyinde tespit edilen 6 düzensiz göçmen ve 1 Türk uyruklu göçmen kaçakçısı şüphelisi sağ olarak kurtarılmış, 14 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştır. Çarpma olayını müteakip fiber karinalı lastik bot ile olay yerinden kaçarak Demre ilçesi Beymelek sahilinden karaya çıkan 15 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Bahse konu olayda kayıp durumunun belirlenmesine yönelik düzensiz göçmenlerle mülakat çalışmalarına ve arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olaya ilişkin Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmış olup organizatör şüphelisi 6 şahıs gözaltına alınmıştır."

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik, Güvenlik, Antalya, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Düzensiz Göçmen Botu Battı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Almanya’dan cinayet işlemeye gelmiş 3 kuruş için ablasını katletti Almanya'dan cinayet işlemeye gelmiş! 3 kuruş için ablasını katletti
El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
11:02
İran’ın yeni liderine Çin’den ilk yorum Resti çektiler
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler
10:25
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 11:53:59. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Düzensiz Göçmen Botu Battı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.