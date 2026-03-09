Antalya'da Düzensiz Göçmen Botu Battı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Antalya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 14 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığı, 6 organizatörün gözaltına alındığını bildirdi.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saat 02.24'te Finike ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu, yüksek süratli bir lastik botun tespit edilmesi üzerine olay mahalline 2 bot sevk edildiği belirtildi.

Fiber karinalı lastik botun yakalanması amacıyla görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından yapılan görsel ve sesli uyarı/ikazlara rağmen yüksek süratle kaçmaya devam eden düzensiz göçmen botunun saat 05.09'da rotasını aniden Sahil Güvenlik Botunun (TCSG-9) üzerine kırdığı vurgulandı.

Çarpma sonucu yüksek süratli fiber karinalı lastik botta bulunan düzensiz göçmenlerin bir kısmının denize düşmesi üzerine olay mahalline Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-510), Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-104) ve 3 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-914, KB-33, KB-34) daha sevk edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde deniz yüzeyinde tespit edilen 6 düzensiz göçmen ve 1 Türk uyruklu göçmen kaçakçısı şüphelisi sağ olarak kurtarılmış, 14 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştır. Çarpma olayını müteakip fiber karinalı lastik bot ile olay yerinden kaçarak Demre ilçesi Beymelek sahilinden karaya çıkan 15 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Bahse konu olayda kayıp durumunun belirlenmesine yönelik düzensiz göçmenlerle mülakat çalışmalarına ve arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olaya ilişkin Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmış olup organizatör şüphelisi 6 şahıs gözaltına alınmıştır."