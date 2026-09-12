Antalya'da falezlerdeki renk değişiminin içme suyu hattı arızasından olduğu açıklandı - Son Dakika
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Antalya'da falezlerdeki renk değişiminin içme suyu hattı arızasından olduğu açıklandı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, falezler bölgesindeki denizde görülen renk değişiminin atık su veya kanalizasyon kaynaklı olmadığını, 450 milimetre çapındaki ana içme suyu hattındaki arıza sonucu açığa çıkan temiz su olduğunu bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, falezler bölgesinde denizdeki renk değişiminin atık su veya kanalizasyon kaynaklı olmadığını, içme suyu hattının arızalanması sonucu açığa çıkan temiz su olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, falezler bölgesindeki deniz yüzeyinde görülen bulanık renk değişimine ilişkin görüntüler üzerine, bölgede Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekiplerince gerekli inceleme ve kontrollerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bölgede yürütülen çalışmalar sırasında 450 milimetre çapındaki ana içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle hattan açığa çıkan suyun, çalışma alanı ve yol yüzeyindeki toprak ile ince yüzey malzemelerini sürükleyerek yağmur suyu kanalları aracılığıyla denize ulaştığının belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durumun deniz yüzeyinde geçici bulanıklık ve renk değişimine neden olduğu tespit edilmiştir. Bölgede bulunan atık su terfi sistemlerinin normal şekilde çalıştığı, yapılan kontrollerde atık su kaynaklı herhangi bir deşarjın bulunmadığı belirlenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu görüntünün atık su veya kanalizasyon kaynaklı olmadığı, içme suyu hattının arızalanması sonucu açığa çıkan temiz su olduğu tespit edilmiştir. Ana içme suyu hattında meydana gelen arızaya ekiplerce müdahale edilmiş olup onarım çalışmaları ile bölgedeki kontrol ve takipler sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da falezlerdeki renk değişiminin içme suyu hattı arızasından olduğu açıklandı - Son Dakika

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