 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da Falezlerden Düşen Genç Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da Falezlerden Düşen Genç Kurtarıldı

Antalya'da dengesini kaybederek 30 metrelik falezlerden düşen Mehmet Şeker, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Şeker, başından darbe aldığı için hastaneye kaldırıldı.

Antalya\'da Falezlerden Düşen Genç Kurtarıldı
23.01.2024 - 21:28,
Abone Ol

ANTALYA'da dengesini kaybedip 30 metrelik falezlerden düşen Mehmet Şeker (26) yaralandı. İtfaiye ekipleri kurtarma halatı ile Şeker'i düştüğü taşlık bölgeden yukarıya çekerken çevredekiler de halatın ucundan tuttu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Karaalioğlu Parkı'nda bulunan falezlerde meydana geldi. Mehmet Şeker, 30 metrelik falezlerin kenarında otururken bir an dengesini kaybedip düştü. Şeker'in düştüğünü gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çevredekilerin de desteğiyle kurtarma halatıyla Şeker'i düştüğü taşlık alandan yukarıya çekti. Düşme sırasında başından darbe alan Şeker, sedye yardımıyla ambulansa alındı. Ardından hastaneye sevk edildi.

Olaya tanıklık eden Burak Mustafa Akgün (20), Galiba alkollü olduğu için düşmüş. Kafası kanamış. Halatı ekiplerle beraber çektik, kurtardık diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mehmet Şeker, İtfaiye, Kurtarma, İtfaiye, Güvenlik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Falezlerden Düşen Genç Kurtarıldı - Son Dakika


09:57
Zeynep Bastık ve Edis, 13 milyon TL'yi alıp konserlere çıkmadı iddiası Zeynep Bastık ve Edis, 13 milyon TL'yi alıp konserlere çıkmadı iddiası
09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:18
Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:15
İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek

Son Dakika
09:57 Zeynep Bastık ve Edis, 13 milyon TL'yi alıp konserlere çıkmadı iddiası
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:15 İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek
07:46 Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17 Gece kulübünde silahlı çatışma: Taksici öldü, 2'si polis 5 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:14:34. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Falezlerden Düşen Genç Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement