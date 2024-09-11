Döşemealtı\'nda Firari Hükümlü Yakalandı

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri tarafından ilçede aranan kişilerin yakalanması için çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmada, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'nın ilçede olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.