Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir'den Afetzede Çiftçilere "Geçmiş Olsun" Ziyareti - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir'den Afetzede Çiftçilere "Geçmiş Olsun" Ziyareti

04.02.2026 14:22  Güncelleme: 15:43
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, fırtına ve yağıştan etkilenen çiftçilere yerinde destek vererek 121 çiftçiye 212 bin 400 metrekare sera naylonu dağıttı.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, yağış, fırtına ve hortumdan etkilenen bölgelerdeki çiftçilerin ihtiyaçlarını yerinde dinlemek amacıyla Demre, Finike ve Kumluca ilçelerini ziyaret etti. Çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Özdemir, "İlk günden itibaren herkesin yardımına koşmaya çalıştık. Şu ana kadar Demre, Finike, Kumluca ve Kaş ilçelerinde 121 çiftçiye 212 bin 400 metrekare sera naylonu desteğinde bulunduk" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentte 22 Ocak'tan itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın neden olduğu hasarların giderilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de hayatı olumsuz etkileyen ve birçok çiftçinin serasında maddi hasara neden olan afet sonrası Demre, Finike ve Kumluca ilçelerine ziyarette bulundu.

Zarar gören seralar gezildi

Başkan Vekili Özdemir'in ilk durağı Demre oldu. Özdemir, Demre İlçe Hizmet Binası önünde gerçekleşen buluşmada, Demre'de seraları afette zarar gören çiftçilerle bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran'ın da bulunduğu ziyarette, çiftçilere sera naylonu desteğinde bulunuldu. Özdemir, Demre'deki saha incelemelerinin ardından, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile birlikte, Finike Saklısu Mahallesi'ndeki çiftçilerle buluştu. Özdemir, programın son bölümünde Kumlucalı çiftçilerle görüşme gerçekleştirerek, zarar gören seraları gezdi.

"121 çiftçiye 212 bin 400 metrekare sera naylonu desteğinde bulunduk"

Demre, Finike ve Kumluca'daki çiftçilerle geçmiş olsun dileklerini ileten Özdemir, şöyle konuştu:

"Şehrimizi ciddi anlamda etkileyen yoğun bir yağış ve fırtınayla karşı karşıya kaldık. Bu afet hepimizi derinden üzdü. Özellikle çiftçilerimiz ve seralar zarar gördü. Hızlı şekilde reaksiyon almaya çalıştık, yaraları sarmak için ilk günden itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. Sizleri görüp, ihtiyaçlarınızı dinlemek için buraya geldik. Çiftçilerimize geçmiş olsun diyoruz. İlk günden itibaren herkesin yardımına koşmaya çalıştık. Şu ana kadar Demre, Finike, Kumluca ve Kaş ilçelerinde 121 çiftçiye 212 bin 400 metrekare sera naylonu desteğinde bulunduk. Afet anından beri teknik ekiplerimizle, psikologlarımızla, sosyologlarımızla birlikte tespitlerimizi yaptık. Ekiplerimiz 7/24, bin 400 personel ve çok sayıda araçla sahadaydık. Çok şükür kısa sürede gerekli reaksiyonları aldık, çiftçilerimizin toparlanmaya başladığını görmek bizi memnun ediyor. Allah inşallah bu afetleri bir daha yaşatmaz."

Ovalı 32 üreticiye 29 bin 500 metrekare sera naylonu desteği

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kaş ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle hasar gören seralarda hasar tespit çalışmalarının ardından sera naylon dağıtımı gerçekleştirdi. Kaş Ova Mahallesi'nde Ova Spor Salonu yanında gerçekleştirilen dağıtım kapsamında ilçede seracılıkla uğraşan 32 çiftçiye toplam 29 bin 500 metrekare sera naylonu desteği sağlandı. Kınık Mahalle Muhtarı Şenol Tüm, afetin yaşandığı andan itibaren kendilerini yalnız bırakmayan ve emeği geçen Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büşra Özdemir, Yerel Yönetim, Çiftçilik, Fırtına, Fırtına, Güncel, Son Dakika

