Antalya\'da Gecekonduda Yangın: Kimse Yaralanmadı

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ANTALYA'da çıkan yangında bir gecekondu, kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin, 45 dakikada söndürdüğü yangının ardından, gecekonduda kimsenin olmadığı tespit edildi.

Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 968'inci Sokak'taki gecekonduda saat 09.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gecekondudan dumanların ve alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp, 45 dakika sonunda söndürdü. İçeride birinin olabilme ihtimali üzerine itfaiye ekibi, tuğla ve moloz yığınlarının altını kontrol ederken, gecekonduda kimsenin olmadığını belirledi. Mahalleli de itfaiye ekibinin yangın söndürme çalışmalarını izleyip, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Görüntülerde, gecekondunun alev alev yandığı anlar da yer aldı.