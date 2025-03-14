Antalya'da Geleneksel Konyalılar Gecesi Düzenlendi

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel ramazan etkinlikleri kapsamında Konyalılar gecesi düzenlendi. Gecede sahne alan Orhan Uluçay, şarkılarıyla etkinliklere renk kattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Karaalioğlu Parkı'nda vatandaşlarla buluşturduğu geleneksel ramazan etkinlikleri, Konyalılar gecesi ile devam etti.

Konyalılar gecesinde ilk olarak sahneye Hasan Kaya çıktı. Daha sonra ise Grup Kaşıks oyunlarıyla geceye renk kattı. Konyalılar gecesinde son olarak sevilen sanatçı Orhan Uluçay sahne aldı. Uluçay, türkü ve şarkılarıyla etkinliklere katılan vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı.

Gecenin sonunda ise Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, sahne olan sanatçılara çiçek takdim etti.

Akdeniz Konyalılar Federasyonu Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz, geleneksel ramazan etkinliklerinde Konyalılar gecesi düzenlenmesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.