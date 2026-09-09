Antalya'da genç yeşil deniz kaplumbağası uydu cihazıyla izlenecek - Son Dakika
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Antalya'da genç yeşil deniz kaplumbağası uydu cihazıyla izlenecek

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Antalya'da DEKAFOK tarafından "Yeşil Deniz Kaplumbağası Uydu İzleme Programı" gerçekleştirilecek. Uydu cihazı takılan genç bir yeşil deniz kaplumbağasının Akdeniz'deki hareketleri bilimsel verilerle takip edilecek ve verilerle deniz ekosistemlerinin korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Antalya'da, Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) tarafından "Yeşil Deniz Kaplumbağası Uydu İzleme Programı" gerçekleştirilecek.

Sıfır Atık Vakfının Akdeniz'in biyoçeşitliliğinin korunmasına yönelik çalışmaları kapsamında Akdeniz Üniversitesi ve Ege Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenecek program, DEKAFOK Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde yapılacak.

Program kapsamında uydu cihazı takılan genç bir yeşil deniz kaplumbağası denize uğurlanacak ve Akdeniz havzasındaki hareketleri bilimsel verilerle takip edilecek.

Elde edilecek verilerle kaplumbağaların göç ve beslenme rotalarının yanı sıra deniz ekosistemlerinin önemli unsurlarından deniz çayırlarının yayılım alanlarının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlanacak.

Programda ayrıca deniz kaplumbağalarının tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapılacak.

Çalışmanın, Akdeniz'deki canlı yaşamına ilişkin bilimsel bilgi birikiminin artırılmasına ve deniz ekosistemlerinin korunmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Akdeniz, Antalya, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da genç yeşil deniz kaplumbağası uydu cihazıyla izlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da genç yeşil deniz kaplumbağası uydu cihazıyla izlenecek - Son Dakika
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