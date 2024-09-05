Antalya'da Taraftar Lokali Kurşunlandı, 2 Şüpheli Tutuklandı

Güncel

Antalya'da 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali'nin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu saldırının, motosikletli ve yüzleri kapalı 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ve organize eden 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, olay sırasında takılan kask ve 1 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Öte yandan, motosikletli 2 kişinin, lokali kurşunlaması güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Meltem Mahallesi'ndeki taraftar lokaline 22 Ağustos saat 03.15'te ateş açılmış, yapılan incelemede saldırı sırasında kimsenin olmadığı lokale 16 kurşunun isabet ettiği belirlenmişti.