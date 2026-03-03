Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Alanya Yollarında Güvenli Ulaşım Mesaisi

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alanya'da göçük nedeniyle bozulan yollarda güvenli ulaşım sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, ilçenin kırsal mahalle yollarında güvenli ulaşım için yoğun mesai yapıyor. Bu kapsamda farklı noktalarında göçük ve heyelan nedeniyle bozulmalar bulunan Taşatan yolunda çalışmalar sürüyor. İş makineleri ile göçük olan noktalarda taş ve toprak dolgu çalışması yapılıyor.

Buzlanma olan yerlerde tuzlama yapılırken, Gündoğmuş sınırları içinde bulunan Yeniköy ve Köprülü grup yolunda buzlanma olan yerlerde tuzlama çalışması gerçekleştirildi.

Bölgedeki çalışmalar, hafta boyunca devam edecek.