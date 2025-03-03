Antalya'da Günübirlik Kiralamalara Denetim

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Antalya'da günübirlik kiralanan yerlerin denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik 47 ekip ve 110 personelin katılımıyla eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 465 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi.

Konaklama kaydı yapmadığı ve anlık veri göndermediği tespit edilen 2 işletmeye cezai işlem uygulandı.