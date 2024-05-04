Antalya'da Günübirlik Kiralanan Evlere Denetim: 11 İşletme ve 1 Kişiye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Antalya'da Günübirlik Kiralanan Evlere Denetim: 11 İşletme ve 1 Kişiye Cezai İşlem Uygulandı

Antalya\'da Günübirlik Kiralanan Evlere Denetim: 11 İşletme ve 1 Kişiye Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'da genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla günübirlik kiralanan evlere yönelik yapılan denetimlerde, 11 işletmeye konaklama kaydı yapmamaktan ve 1 kişiye kayıt dışı günübirlik kiralama yapmaktan cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 666 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi.

04.05.2024 20:31
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Antalya'da günübirlik kiralanan evlerin denetiminde 11 işletme ve 1 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için kent genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Kent genelinde 47 ekip ve 114 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 666 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi.

Denetimlerde, anlık veri göndermediği tespit edilen 11 işletmeye konaklama kaydı yapmamaktan ve 1 kişiye de kayıt dışı günübirlik kiralama yapmaktan cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Günübirlik Kiralanan Evlere Denetim: 11 İşletme ve 1 Kişiye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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