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Antalya'da günübirlik kiralanan evlere denetim yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da günübirlik kiralanan evlere denetim yapıldı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suçluların yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında günübirlik kiralanan evlere yönelik denetimler gerçekleştirdi. 43 ekip ve 96 personel tarafından yapılan uygulamalarda 702 ev denetlendi ve 36'sına kayıt dışı konaklama nedeniyle ceza kesildi.

Antalya\'da günübirlik kiralanan evlere denetim yapıldı
07.01.2024 - 09:51,
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Antalya'da günübirlik kiralanan evlere denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi kapsamında il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

43 ekip ve 96 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda 702 ev denetlendi, 36'sına kayıt dışı konaklamadan dolayı ceza yazıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da günübirlik kiralanan evlere denetim yapıldı - Son Dakika
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