Antalya'nın "Stratejik Gürültü Haritası" Tamamlandı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) arasında imzalanan protokol doğrultusunda hayata geçirilen "Kaynak Bazlı Stratejik Gürültü Haritasının Hazırlanması Projesi" tamamlandı.

Kentlerin önemli çevresel sorunları arasında yer alan gürültü kirliliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ana Hizmet Binası Eğitim Salonu'nda "Kaynak Bazlı Stratejik Gürültü Haritasının Hazırlanması Projesi"nin kapanış toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, proje çıktıları değerlendirilerek stratejik gürültü haritalarının yerel yönetim uygulamalarında, gürültü eylem planlarının hazırlanmasında ve sürdürülebilir kent politikalarının geliştirilmesinde etkin biçimde kullanılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde görevli Dr. Deniz Sarı, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sınırları içerisindeki 19 ilçede bulunan endüstri tesisleri, eğlence tesisleri, karayolları ve hafif raylı sistem kaynaklı stratejik gürültü haritaları konusunda bir sunum yaptı. Sunumda, Antalya'nın gürültü haritası gösterildi, 19 ilçeden gelen veriler doğrultusunda kapsamlı ve detaylı bir gürültü haritası ortaya çıkarılmış oldu.

Haritalar teslim edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy tarafından ilçe belediyeleri temsilcilerine gürültü haritası raporlarını teslim etti. Daha önceki yıllarda beş merkez ilçeyi kapsayacak şekilde hazırlanan gürültü haritası projesi, bu kez tüm Antalya'yı kapsayacak şekilde 19 ilçede yapıldı.

Çözüm önerileri sunuldu

Hazırlanan stratejik gürültü haritaları doğrultusunda oluşturulan gürültü eylem planları ile gürültü maruziyetine göre gürültü azaltıcı ve önleyici tedbirler belirlendi. Gürültünün standart boyutlara indirilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda çözüm önerileri sunuldu. Ayrıca gürültünün sebep olduğu kaynakların belirlenerek, buna karşı alınacak önlemler ortaya konuldu. Böylelikle gürültünün kontrolünün sağlanması amaçlandı.

Projenin bir sonraki adımında ise "Gürültü Eylem Planları Projesi" başlatılacak.