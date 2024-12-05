Antalya'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Antalya\'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Vali Şahin, Antalya'da güvenlik verilerini açıkladı, 189 operasyon gerçekleştirildi.

05.12.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da, İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik binasında yapılan toplantıda, kasım ayına ilişkin verileri açıklayan Vali Şahin, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında kasımda 189 operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, 282 şüpheliye işlem yaptıklarını ve bunlardan 26'sının tutuklandığını kaydetti.

Asayiş suçları kapsamında geçen ay 9 bin 463 olay gerçekleştiğini ve bu olayların yüzde 93,9'unun aydınlatıldığını bildiren Şahin, il genelinde toplamda 1 milyon 401 bin 195 kişinin sorgulandığını ifade etti.

Narkotik suçlara yönelik bin 22 operasyon yapıldığını aktaran Şahin, bin 120 şüpheliye işlem yapıldığını ve bunların 83'ünün tutukladığını kaydetti.

Vali Şahin, narkotik operasyonlarında, 7 kilo 600 gram esrar, 22 bin 777 sentetik ecza, 6 bin 66 gram kaptagon, 33 kilo 74 gram metamfetamin, 3 kilo 780 gram eroin, 209 gram kokain, 1 kilo 28 gram bonzai, 4 bin 434 ectasy, 38 kilo 47 gram skunk ve 40 kök kenevir ele geçirildiğini söyledi.

Göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgileri de paylaşan Şahin, kaçakçılığı engellemeye yönelik teknik ve fiziki imkanların her geçen gün arttırıldığını, bu kapsamda gerçekleştirilen 8 operasyonda 4 şüphelinin tutuklandığını ve suça karışan 45 kişi hakkında da adli işlem yapıldığını ifade etti.

Vali Şahin, mobil göç noktalarında toplamda 10 bin 935 yabancı uyruklunun sorgulandığını ve 90 farklı uyruklu kişinin sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiğini bildirdi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 30 operasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Şahin, operasyonlarda yakalanan 141 şüpheliden 54'ünün tutuklandığını 50'sinin de adli kontrol şartıyla 37'sinin serbest bırakıldığını ve 7 firarinin arandığını vurguladı.

İl genelinde kasım ayında bin 980 trafik kazası meydana geldiğini ve 5 kişinin öldüğünü ifade eden Şahin, denetimlerde 84 bin 161 kişiye idari para cezası uygulandığını, 2 bin 811 aracın da trafikten men edildiğini duyurdu.

Sahil güvelik olaylarında ise kasımda 2 bin 182 saat seyir icra edildiğini vurgulayan Şahin, 27 mevzuata aykırı çalışan gemi, tekne ve işletmeye yasal işlem uygulandığını, çevre kanuna muhalefetten 61 tekneye ceza yazıldığını, 3 arama kurtarma görevinde toplamda 17 kişinin sağ olarak kurtarıldığını belirtti.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun ile İl Emniyet Müdürü İlker Arslan da katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kaçakçılık, Operasyon, Politika, Güvenlik, antalya, 3-sayfa, Güncel, Asayiş, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:22 Erdoğan’ın MTV İndirim Yetkisi Gündemde: Yüzde 43,93 Artış Düşürülecek mi Erdoğan'ın MTV İndirim Yetkisi Gündemde: Yüzde 43,93 Artış Düşürülecek mi?
13:19 CHP’li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti’ye geçeceğini duyurdu CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu
12:03 Suriye’de silahlı muhalifler Hama’ya girdi, rejim güçleri Humus’a çekiliyor Suriye'de silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor
10:57 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti
20:32 Türkiye Kupası’nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş’ın rekoru kırılıyordu Türkiye Kupası'nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş'ın rekoru kırılıyordu
20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
20:16 Halil Falyalı’nın liderliğini yaptığı bahis çetesine dava Halil Falyalı'nın liderliğini yaptığı bahis çetesine dava
20:09 Bakan Şimşek’ten Gençlere Sigara Yerine Yatırım Tavsiyesi Bakan Şimşek'ten Gençlere Sigara Yerine Yatırım Tavsiyesi
19:56 Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor
19:54 Bakan Şimşek’ten kripto para ve borsa hakkında çarpıcı açıklamalar: İşte Türkiye’deki kripto para yatırımcılarının sayısı Bakan Şimşek'ten kripto para ve borsa hakkında çarpıcı açıklamalar: İşte Türkiye'deki kripto para yatırımcılarının sayısı
19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:52 İstanbul’da AVM’de yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi İstanbul'da AVM'de yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
18:52 Galatasaray’ın eski yıldızı, 45 yaşında futbolu bıraktı Galatasaray'ın eski yıldızı, 45 yaşında futbolu bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 15:09:48. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.