Antalya'da Halkların İklim Zirvesi'nin programı 100'ü aşkın oturumla açıklandı - Son Dakika
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Antalya'da Halkların İklim Zirvesi'nin programı 100'ü aşkın oturumla açıklandı

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Antalya\'da Halkların İklim Zirvesi\'nin programı 100\'ü aşkın oturumla açıklandı
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Antalya'da 15-18 Kasım'da düzenlenecek Halkların İklim Zirvesi'nin programı açıklandı. 44 ülkeden toplumsal hareketlerin katılacağı zirvede 100'ün üzerinde oturum yapılacak; 14 Kasım'da yürüyüş ve miting düzenlenecek.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacak Antalya'da, 15-18 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Halkların İklim Zirvesi'nin (HİZ) programı açıklandı. 44 ülkeden toplumsal hareketlerin katılımıyla gerçekleştirilecek zirvede, iklim adaleti, fosil yakıtlardan çıkış, enerji demokrasisi, ekolojik yıkım, emek hakları ve gıda egemenliği gibi başlıklarda 100'ün üzerinde oturum düzenlenecek. Zirve öncesinde, 14 Kasım'da Antalya'da geniş katılımlı bir yürüyüş ve miting yapılacak.

COP31'in 9-20 Kasım tarihlerinde düzenleneceği Antalya'da, resmi iklim müzakerelerine paralel olarak gerçekleştirilecek Halkların İklim Zirvesi'nin programı kamuoyuyla paylaşıldı. Dört gün sürecek zirveye Mimar Sinan Kongre Merkezi ev sahipliği yapacak.

Zirvede iklim krizinin yalnızca çevresel değil, ekonomik, toplumsal ve siyasi boyutları da ele alınacak. Program, "Ekolojik Yıkımlara Karşı Doğanın Hakları", "Fosilden Çıkış ve Enerji Demokrasisi", "Demokrasi, Anti-Militarizm ve Barış" ile "Gıda Egemenliği ve Agroekoloji" olmak üzere dört ana eksen etrafında şekillenecek.

14 KASIM'DA YÜRÜYÜŞ VE MİTİNG DÜZENLENECEK

Zirve öncesinde, 14 Kasım Cumartesi günü Küresel Eylem Günü kapsamında "Yaşamı Savunuyoruz" başlıklı yürüyüş ve miting gerçekleştirilecek.

Katılımcılar saat 13.00'te Aydın Kanza Parkı'nda bir araya gelecek. Saat 14.00'te başlayacak yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda miting ve konser düzenlenecek.

İKLİM FİNANSMANI, ENERJİ DEMOKRASİSİ VE SAVAŞIN ÇEVRESEL MALİYETİ TARTIŞILACAK

Zirvenin ilk günü 15 Kasım'da doğanın hakları ve ekolojik yıkım konuları öne çıkacak. Programda nükleer enerji, plastik kirliliği, ormansızlaşma, ekokırım ve iklim krizinin emekçiler üzerindeki etkilerine ilişkin oturumlar düzenlenecek. Aynı gün "İklim Finansmanı ve Küresel Eşitsizlikler: Eleştirel Bir Değerlendirme" başlıklı oturumda COP31 müzakereleri iklim finansmanı açısından değerlendirilecek.

16 Kasım'da fosil yakıtlardan çıkış ve enerji demokrasisi ele alınacak. Oxfam International, İklim Ağı, Heinrich Böll Stiftung ve çeşitli uluslararası sivil toplum kuruluşlarının katılacağı oturumlarda adil geçiş, fosil yakıt teşvikleri, iklim tazminatları ve enerji politikaları tartışılacak. Programda ayrıca yapay zekanın ekolojik ve toplumsal etkilerine ilişkin bir oturum da yer alacak.

17 Kasım'da ise iklim krizi ile savaş, militarizm, insan hakları ve demokrasi arasındaki ilişkiler gündeme gelecek. Filistin, savaşın çevresel maliyeti, çevre savunucularına yönelik hak ihlalleri ve göçmenlerin durumu ele alınacak konular arasında bulunuyor.

Zirvenin son günü olan 18 Kasım'da gıda egemenliği ve agroekolojiye odaklanılacak. Küçük üreticilerin iklim krizine karşı dayanıklılığı, endüstriyel hayvancılık, iklim ve sağlık ilişkisi ile çevresel insan hakları savunucularının adil geçişteki rolü tartışılacak.

ZİRVE 18 KASIM'DA SONUÇ BİLDİRGESİYLE SONA ERECEK

Dört gün boyunca panellerin yanı sıra atölyeler, belgesel gösterimleri, sergiler, tiyatro ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Halkların İklim Zirvesi, 18 Kasım Çarşamba günü saat 18.00'de sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla sona erecek.

Zirvenin ayrıntılı programına hiz2026.org/program adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA
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