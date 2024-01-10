Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

Geçtiğimiz 1 haftada gerçekleştirilen denetimlerde toplamda bin 771 araç ve sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.