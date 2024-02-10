Antalya'da horoz dövüşü yapan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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Antalya'da horoz dövüşü yapan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Antalya\'da horoz dövüşü yapan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde horoz dövüşü yaptıran 5 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşildere Mahallesi'nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine çalışma yaptı. Adrese giden ekipler, horoz dövüştürerek kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiyi yakaladı. Dövüştürülen 2 horoz ise koruma altına alınması için Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.

10.02.2024 12:15
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde horoz dövüşü yaptıran 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşildere Mahallesi'nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Adrese giden ekipler, horoz dövüştürerek kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiyi yakaladı.

Dövüştürülen 2 horoz ise koruma altına alınması için Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.

Yakalanan kişiler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da horoz dövüşü yapan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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