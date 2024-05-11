Antalya'da Huzur Akdeniz Uygulaması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Antalya'da Huzur Akdeniz Uygulaması Gerçekleştirildi

Antalya\'da Huzur Akdeniz Uygulaması Gerçekleştirildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde ve 19 ilçede 4 bin personelin katılımıyla 'Huzur Akdeniz Uygulaması' gerçekleştirdi. Uygulamada, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla helikopter ve dron destekli 4 bin personel ve 250 ekip görev aldı. İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, kentteki istikrar ve güven ortamının devamını sağlamak için uygulamaların yapıldığını belirtti.

11.05.2024 10:35
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde ve 19 ilçede 4 bin personelin katılımıyla "Huzur Akdeniz Uygulaması" gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla uygulama yaptı.

AA ekibinin de eşlik ettiği, helikopter ve dron destekli uygulamada, 4 bin personel ve 250 ekip görev aldı.

Kent merkezindeki uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte sıklıkla benzer uygulamaların yapıldığını söyledi.

Antalya'nın dünyanın en güzel kenti olduğunu belirten Çevik, "Antalya aynı zamanda dünyanın en güvenilir kenti. Biz de zaten var olan istikrar ve güven ortamının devamını sağlamak, vatandaş memnuniyetini hissettirmek, yerli yabancı misafirlerimize kendilerini daha güven ve huzur ortamı içerisinde hissettirmek için azami derecede tüm imkanlarımızı kullanarak uygulamalarımızı yapıyoruz." dedi.

Bu istikrar ortamının devam edeceğini vurgulayan Çevik, öncelikli hedeflerinin sahaya, alana hakim olmak, devletin gücünü vatandaşa yansıtmak ve vatandaşın devlete olan inancını artırmak olduğunu dile getirdi.

"Caydırıcı ve önleyici bu tür faaliyetlere ağırlık veriyoruz"

Kentte suç örgütü gibi oluşumların olmadığına değinen Çevik, "Artık suç örgütü falan kalmadı çok şükür. Mafya babası gibi kelimeleri artık kullanmak istemiyoruz. Çünkü böyle bir şey yok. Biz bunlara sokak serserisi, sokak çeteleri diyoruz. Kendilerini belli eden 3-5 kesimin de faaliyetlerine tamamen son verdik. Uygulamalardaki amacımız sızmaları engellemek. Artık sezon açıldı, eğlence sektörleri başladı. Yerli ve yabancı misafirler geliyor. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde tatilini geçirmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu tip virüslerinde sızmak veya sokaklara, alanlara çıkmasını engellemek olası ki herhangi bir hususta kullanması muhtemel aletleri elde etmek için caydırıcı ve önleyici bu tür faaliyetlere ağırlık veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Uygulamaların 19 ilçede tüm birimlerce eş zamanlı yapıldığını aktaran Orhan Çevik, şunları kaydetti:

"Sadece trafik özelinde 19 ilçede önemli gördüğümüz 100 noktada, 170 ekip 300 personelle trafik uygulaması gerçekleştiriyoruz. Genel asayiş huzur uygulaması kapsamında yaklaşık 4 bin personelin katılımıyla 200 ekip, 50 motorize ekip olmak üzere helikopter ve dron desteklerimiz de mevcut. Sahil hattında 658 kilometrelik hat boyunca Deniz Limanı Şube Müdürlüğümüze ait teknelerimizle arkadaşlarımız seyirlerini icra ediyorlar."

Açıklamanın ardından Kaleiçi bölgesinde uygulamalara katılarak yerli ve yabancı turistlerle sohbet eden Çevik, oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını ve bunun kentteki güven ortamını gösterdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Huzur Akdeniz Uygulaması Gerçekleştirildi - Son Dakika

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