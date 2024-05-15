Antalya'da İlkokul Öğrencilerine İklim Farkındalık Programı - Son Dakika
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Antalya'da İlkokul Öğrencilerine İklim Farkındalık Programı

Antalya\'da İlkokul Öğrencilerine İklim Farkındalık Programı

Antalya'da 15 Mayıs Dünya İklim Günü dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından Cengiz Topel İlkokulu'nda farkındalık programı düzenlendi. Programda, iklim krizinin nedenleri, alınabilecek önlemler ve insan faktörü konusunda bilgilendirme sunumu yapıldı. Ayrıca, öğrenciler atık malzemelerden hayvan figürlerinin maketlerini yaparak çevre, tüketim ve geri dönüşüm konularına dikkat çektiler.

15.05.2024 17:06
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Antalya'da 15 Mayıs Dünya İklim Günü dolayısıyla ilkokul öğrencilerine yönelik farkındalık programı gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri tarafından yürütülen program, Kepez ilçesindeki Cengiz Topel İlkokulu'nda yapıldı.

İlkokul öğrencilerine iklim krizi ile ilgili farkındalık oluşturmak ve mücadele bilincini yerleştirmek amacıyla yapılan programın koordinatörlüğünü Öğretim Görevlisi Özlem Mansuroğlu Reyhan üstlendi.

Programda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerince öğrencilere iklim krizinin nedenleri, alınabilecek önlemler ve insan faktörü konusunda bilgilendirme sunumu yapıldı.

Sunumun ardından üniversite öğrencileri eşliğinde öğrenciler, çevre, tüketim ve geri dönüşümün önemine dikkati çekmek amacıyla atık malzemelerden çeşitli hayvan figürlerinin maketlerini yaptı.

Kaynak: AA

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