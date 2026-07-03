Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 12 Tutuklama

Antalya'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde operasyonlar yürütüldüğü belirtildi.

"Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" iddiasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, adliyeye sevk edilen bu zanlıların tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" iddiasına ilişkin operasyonda 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'sinin tutuklandığı belirtildi. Ayrıca bu operasyonda 2 tabanca, 10 fişek ile 1 şarjörün ele geçirildiği aktarıldı.

Ekiplerce, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tütün mamulleri, alkollü içki ve emtia kaçakçılığına yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtilen açıklamada, 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi.

Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde iş yeri, depo ve ikametlerde gerçekleştirilen aramalarda 9 bin 180 makaron, 1649 emtia, 173 elektronik sigara, 167 paket sigara ile 16 kilogram kaçak tütünün ele geçirildiği aktarılan açıklamada, aranan kişilere yönelik çalışmalarda ise 3 kişinin yakalandığı ifade edildi.