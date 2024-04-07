Antalya\'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı

Sinop'un Türkeli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, bir kişinin çantasında 24 gram uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.