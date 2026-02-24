Antalya'da Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika
Antalya'da Kadın Cesedi Bulundu

Antalya\'da Kadın Cesedi Bulundu
24.02.2026 12:57
Gazipaşa'da yol kenarında bulunan kadın cesedinin Saliha T'ye ait olduğu belirlendi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarında bir kadın cesedi bulundu.

Zeytinada Mahallesi D-400 kara yolu kenarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, hareketsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedin Saliha T'ye (45) ait olduğunun tespit edildiği ve olayla ilgili araştırmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

13:09
