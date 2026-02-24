Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarında bir kadın cesedi bulundu.
Zeytinada Mahallesi D-400 kara yolu kenarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, hareketsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cesedin Saliha T'ye (45) ait olduğunun tespit edildiği ve olayla ilgili araştırmanın sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?