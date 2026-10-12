Antalya'da kadını yatakta boğduğu iddia edilen şüpheli Konya'da polise teslim oldu - Son Dakika
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Antalya'da kadını yatakta boğduğu iddia edilen şüpheli Konya'da polise teslim oldu

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Antalya\'da kadını yatakta boğduğu iddia edilen şüpheli Konya\'da polise teslim oldu
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Antalya Kepez'de birlikte yaşadığı kadını yatakta boğarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, Konya'da polise teslim oldu. Şüphelinin cinayeti itiraf ettiği, kadının cenazesinin otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı ve Antalya'ya getirileceği öğrenildi.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada birlikte yaşadığı Canan Yıldırım'ı (49), yatakta boğarak öldüren Talha T. (27), cinayetin ardından otobüsle gittiği Konya'da polise teslim oldu. Talha T.'nin cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Olay, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. Daha önce birlikte yaşadığı Canan Yıldırım ile Talha T. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Talha T.'nin, Canan Yıldırım'ı kendisini aldattığı ve erkek arkadaşları olduğu gerekçesiyle suçladığı, ikili arasında dün de tartışma yaşandığı öğrenildi.

YATAKTA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre Talha T., bugün sabah saatlerinde Canan Yıldırım'ı yatakta boğarak öldürdü. Cinayetin ardından otobüsle Antalya'dan Konya'ya giden Talha T., burada güvenlik güçlerine giderek teslim oldu.

ANTALYA'YA GETİRİLECEK

Konya'da gözaltına alınan Talha T.'nin, birlikte yaşadığı Canan Yıldırım'ı darbettiğini ve öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Durumun Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi 6221. Sokak'taki eve gitti. Ekipler, Canan Yıldırım'ı ölü buldu. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından Canan Yıldırım'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talha T.'nin, soruşturmanın yürütüldüğü Antalya'ya getirileceği bildirildi.

Kaynak: DHA
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