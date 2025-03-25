Antalya'da Kalite Kontrol Laboratuvarı ile 500 Milyon TL Kamu Zararı Önledi - Son Dakika
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Antalya'da Kalite Kontrol Laboratuvarı ile 500 Milyon TL Kamu Zararı Önledi

Antalya Su ve Atıksu İdaresi, kurduğu Yapı Malzemeleri Laboratuvarı sayesinde altyapı projelerinde kullanılan malzemelerin kalite kontrolünü yaparak, son altı yılda yaklaşık 500 milyon TL'lik kamu zararı engelledi.

25.03.2025 12:15  Güncelleme: 13:00
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yapı Malzemeleri Laboratuvarı ile alt ve üstyapıda kullanılan malzemelerin kalite kontrol deneyleri yapılarak, son altı yılda yaklaşık 500 milyon TL'lik kamu zararı önlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılında kurulan ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından onaylanan Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, altyapı ve üstyapı projelerinde kullanılan malzemelerin kalite kontrolünü sağlayarak kamu kaynaklarının korunmasına katkı sağlıyor.

Termoplastik, taze beton, betonarme çelik, zemin-agrega, sıcak asfalt ve yapı malzemeleri olmak üzere 5 ana bölümden oluşan laboratuvarda 150'ye yakın deney yapılıyor.

Yapı Malzemeleri Laboratuvarı'nda görev yapan inşaat teknikeri Volkan Esertaş, "2019 yılında kurulan laboratuvarımız, Türk Standartları Enstitüsü ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından belgelendirilmiş, uluslararası standartlarda hizmet veren bir laboratuvardır. Laboratuvarımızda beş ana bölümden 150 farklı deney gerçekleştiriyoruz. Bunlardan 21 tanesi TÜRKAK tarafından akredite edilmiş durumda. Yaptığımız testlerin asıl amacı, hem kendi kurumumuz olan ASAT'ın hem de diğer kamu kurum ve kuruluşlarının altyapı ve üstyapı yatırımlarında kullanılan malzemelerin standartlara uygun olup olmadığını belirlemektir. Hizmet verdiğimiz kamu kurumlarından gelen malzeme örneklerini, onların teknik şartnamelerine göre inceliyor ve standart dışı malzemelerin kullanılmasını engelliyoruz" dedi.

Laboratuvarın açıldığı günden bu yana yaklaşık 450 km'lik boru ve birçok standart dışı malzemenin projelerde kullanılmasını önlediklerini aktaran Laboratuvar Şefi Volkan Esertaş, "500 milyon TL'lik kamu zararının engellendi. Yapılan çalışmaların altyapı projelerinde kaliteyi artırarak kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasına katkı sunuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kalite Kontrol Laboratuvarı ile 500 Milyon TL Kamu Zararı Önledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Kalite Kontrol Laboratuvarı ile 500 Milyon TL Kamu Zararı Önledi - Son Dakika
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