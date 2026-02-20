Antalya'da Kamyonet Çarpması: 71 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Antalya'da Kamyonet Çarpması: 71 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Kamyonet Çarpması: 71 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
20.02.2026 16:20
Teravihe giden 71 yaşındaki Hatice Kepez, yolun karşısında kamyonetin çarpması sonucu öldü.

ANTALYA'da iftar sonrası teravihe gitmek için yolun karşına geçtiği sırada kamyonetin çarptığı Hatice Kepez (71), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Evinin yakınındaki Ünsal Camisi'nde teravih namazını kılmak için çıkan Hatice Kepez, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Kepez'e, R.Y.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Hatice Kepez yola savrulurken, çevredekiler yardıma koştu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Kepez kurtarılamadı. Polis, sürücü R.Y.'yi gözaltına aldı.

CENAZESİNİ YAKINLARI ALDI

Hatice Kepez'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. B sabah işlemlerinin ardından Hatice Kepez'in cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Antalya, Güncel, Kepez, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Kamyonet Çarpması: 71 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

