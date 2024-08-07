Antalya'da Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
O.G'nin kullandığı 07 YKB 73 plakalı kamyonet, Yeni Mahalle Kürüş Caddesi'nde Özkan Tanrıöver idaresindeki 07 BHK 663 motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Tanrıöver, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tanrıöver'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kamyonet sürücüsü O.G. ise gözaltına alındı.
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