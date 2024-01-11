 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da kaybolan Rus turistin cep telefonu bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da kaybolan Rus turistin cep telefonu bulundu

Antalya'da kaybolan Rus vatandaşı Nadezhda Larygina'nın doğa yürüyüşü sırasında kaybolduğu bölgede cep telefonu bulundu. Telefon, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi ve arama çalışmaları bu bölgeye yoğunlaştırıldı.

Antalya\'da kaybolan Rus turistin cep telefonu bulundu
11.01.2024 - 17:15,  Güncelleme: 17:16
Abone Ol

CEP TELEFONU BULUNDU

Antalya'da tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra haber alınamayan Rus vatandaşı Nadezhda Larygina'yı arama çalışmalarını sürdüren ekipler, dağlık bölgede bir cep telefonu buldu. Çalış Tepesi mevkinde arama kurtarma ekipleri tarafından bulunan ve Nadezhda Larygina'ya ait olduğu değerlendirilen telefon incelenmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Aramaların telefonun bulunduğu bölgeye yoğunlaştırıldığı öğrenildi. Diğer yandan Nadezhda Larygina'nın konakladığı otel odasındaki eşyaları arasında sadece cep telefonu bulunamamıştı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Antalya, Güvenlik, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kaybolan Rus turistin cep telefonu bulundu - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56
Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 17:47:01. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da kaybolan Rus turistin cep telefonu bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement