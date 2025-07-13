Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve kızı yaralandı.
Zeynep K. idaresindeki 07 BAN 084 plakalı otomobil, Kökez Mahallesi'nde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile 3 yaşındaki kızı E.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan anne ve kızının genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da kaza: Anne ve kızı yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?