Antalya'da Kaza: Kaçan Sürücü Şikayetçi Olundu

ANTALYA'da seyir halindeki otomobil, başka bir aracın çarpmasının ardından kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazaya neden olduğu öne sürülen sürücü olay yerinden kaçarken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü şikayetçi oldu.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Esra G. yönetimindeki 07 CKC 146 plakalı otomobil, bulvar üzerinde seyir halindeyken, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Esra G. yönetimindeki araç bariyerlere çarparak durabildi.

KAÇAN SÜRÜCÜDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kazaya neden olduğu iddia edilen sürücü olay yerinden kaçarken, çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, Esra G. kaçan sürücünün bulunması için polis ekiplerine şikayetçi oldu.