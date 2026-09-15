Antalya'da kendini MİT görevlisi tanıtan dolandırıcı 1,5 milyon liralık vurgunda tutuklandı

Antalya'da telefonda kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine başvuran M.A, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan bir kişinin telefonla arayarak dolandırmaya çalıştığı yönünde şikayette bulundu.

Şüphelinin, mesajlaşma uygulaması üzerinden bir kimlik belgesi göndererek M.A'nın adının FETÖ ile ilişkilendirildiğini söylediği ve bu yolla baskı altına almaya çalıştığı tespit edildi.

Ekiplerin bilgisi dahilinde şüpheliyle görüşmeye devam eden M.A, yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını teslim edeceğini söyledi.

Belirlenen noktada para ve ziynet eşyalarını almaya gelen H.Ç, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.