Antalya\'da Konteyner Yangını

Antalya'nın Serik ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Cumalı Mahallesi D400 kara yolunda plastik kasa deposunda çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.
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