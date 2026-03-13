Antalya'da Köpek Kulağı Kesimi Skandalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Köpek Kulağı Kesimi Skandalı

Antalya\'da Köpek Kulağı Kesimi Skandalı
13.03.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaşam hakkı savunucuları, Antalya'da yavru köpeklerin kulaklarının kesilerek satılmasıyla ilgili şikayetçi oldu.

ANTALYA'da yaşam hakkı savunucuları, 26 günlük yavru köpeklerin anneden ayrılarak kulaklarının kesildiği ve 30-40 bin liraya satıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Yaşam hakkı savunucusu İbrahim Kaya, "26 günlük bir bebeğin sütten kesilerek, anneden ayrılması zaten büyük bir vahşet. Bu bebeklerin kulağını kesmek ayrı bir vahşet" dedi.

Antalya'da yaşam hakkı savunucuları, 26 günlük yavru köpeklerin annelerinden ayrılarak kulaklarının kesildiği ve yüksek fiyatlarla satılarak üretim yapıldığı iddiasıyla Kepez Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu. Yaşam hakkı savunucusu İbrahim Kaya, Kepez ilçesinde bulunan Varsak Menderes Mahallesi'nden geçerken bir alanda iri cüsseli köpekler gördüğünü, dövüş köpeği olarak yetiştirildiklerinden şüphe ederek içeri girdiğinde üretim yapıldığını öğrendiğini söyledi. Kaya, "Yavruları sattıklarını beyan ettiler. Ellerinde yavru olmadığını söyledi ve diğer amcasının oğluna yönlendirdi" dedi. Kaya, telefonla iletişime geçtiği işletmeci H.A.'nın, satış yaptığı köpekler hakkında bilgi verdiğini, dilerse köpekleri yerinde görebileceğini söylediğini belirtti. Görüşme sonrası adrese gittiğini aktaran Kaya, içeride yaklaşık 20 köpek bulunduğunu, 6-7 yavrunun 26 günlük olduğunu kaydetti.

YAVRULARIN KULAKLARI KESİLMİŞ

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yapılan düzenlemeyle evcil hayvan ticaretinin yasaklandığını hatırlatan Kaya, "Yavruların anneden ayrılarak satıldığını ve kulaklarının kesildiğini öğrendik. İşletmeci, 26 günlük yavruların 30 bin liradan, 40 günlük olanların 40 bin liradan satıldığını beyan etti. Köpeğin daha estetik ve vahşi bir görünüm kazanması, yasa dışı dövüşlerde rakiplerine kulaklarından yakalanmasını önlemek amacıyla kulakları kesiliyor" dedi.

'BÜYÜK BİR VAHŞET'

Yavruların kulak kesim işleminin veteriner hekim tarafından yapıldığını düşünmediklerini ifade eden Kaya, "26 günlük bir bebeğin sütten kesilerek, anneden ayrılması zaten büyük bir vahşet. Bu bebeklerin kulağını kesmek ayrı bir vahşet. Çünkü yavru köpeklere anestezi verilemiyor, verilirse karaciğeri olgunlaşmadığı için ölüyor. Bu kişiler anestezi vermeden bu hayvanların kulağını kesiyor. İşletme sahibine sorduğumuzda, 'Ben veteriner hekime para ödemiyorum, bütün aşılarını ben yapıyorum' dedi. Kulağını kesme konusunda açıkça 'Ben yapıyorum' demedi ama veteriner hekimin gelmediği bir ortamda kulağı kesik köpekler olduğu için bu işlemi de onun yaptığını düşünüyoruz. Ayrıca zaten bir veteriner hekim, 26 günlük bir köpeğin kulağını anestezi alamayacağı için kesmez" diye konuştu.

'ÇİĞ ETLE BESLİYOR'

Hayvanların durumundan bahseden Kaya, "Önlerinde çiğ et vardı. Yaklaşık 20 civarı hayvan vardı, 6-7 de yavru köpek vardı. Onlardan para kazandığı için iyi bakıyor köpeklerine ama çiğ etle besliyor. Çünkü dövüştürmek için kullanıyor bu hayvanları. Hayvanlar daha agresif olacağı için çiğ etle beslediğini gördüm" dedi.

'ŞAMPİYON KÖPEK' İDDİASI

Köpeklerin yavrularını tanıtırken 'Akdeniz şampiyonu', 'İç Anadolu şampiyonu' gibi ifadeler kullanıldığını aktaran Kaya, "Şampiyon denilen köpeklerin dövüşlerde derece aldığı anlaşılıyor. Köpek dövüşü yaptığını kabul etmiyor, zaten bu suç olduğu için herkese beyan edilecek bir konu değil. Ancak üretim için bu köpekleri kullanması, dövüş organizasyonlarıyla bağlantı şüphesini güçlendiriyor" dedi. Telefon görüşmelerinde dövüş organizasyonlarının 'güzellik yarışması' adı altında şifreli konuşulduğunu öne süren Kaya, konuyu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bildirdiklerini aktardı. Kaya, işletme sahibinin sanal medya üzerinde bulunan paylaşımlarında 'Arena finalisti' yazarak üretim yaptığı yetişkin köpeklerin görsellerini paylaştığını da kaydetti.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Güncel, Çevre, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Köpek Kulağı Kesimi Skandalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Bir aileyi “tarihi eser“ için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
16 yaşındaki kızın şüpheli ölümünde yeni gelişme En yakınları gözaltında 16 yaşındaki kızın şüpheli ölümünde yeni gelişme! En yakınları gözaltında
Tottenham’da Igor Tudor krizi: O maç kaderini belirleyecek Tottenham'da Igor Tudor krizi: O maç kaderini belirleyecek
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı

10:40
Maça damga vuran karenin asıl amacı ortaya çıktı
Maça damga vuran karenin asıl amacı ortaya çıktı
10:35
SGK’dan ’Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi’ iddiasına yanıt: Gerçek rakam 12 bin 209
SGK'dan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasına yanıt: Gerçek rakam 12 bin 209
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
10:02
Sadettin Saran’dan Galatasaray’a olay sözler
Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler
09:48
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
08:14
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu Kanlı notu dikkat çekti
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
08:03
Dünyayı sarsan görüntü Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
07:59
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı’nın durumu ağırlaştı
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı
07:49
Rusya’dan İran’a savaşın seyrini değiştirecek yardım Açıklamalar art arda geldi
Rusya'dan İran'a savaşın seyrini değiştirecek yardım! Açıklamalar art arda geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 11:02:12. #.0.5#
SON DAKİKA: Antalya'da Köpek Kulağı Kesimi Skandalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.